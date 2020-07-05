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Фенербахче обговорив з Барселоною доступність переходу Тодібо і Ваге

Фенербахче обговорив з Барселоною доступність переходу Тодібо і Ваге
15:07 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Захисники Барселони Жан-Клер Тодібо і Мусса Ваге зацікавили представників Фенербахче. Турки вже зв’язувалися з каталонцями, щоб обговорити доступність футболістів.

Фенербахче роздумує над орендою обох футболістів, а Барселона може бути не проти відпустити на час гравців, які не потрапляють в стартовий склад блаугранас.

21-річний Мусса Ваге перейшов до Барселони минулого літа з Ніцци. У нинішньому сезоні він зіграв за каталонців лише 8 матчів, відзначившись двома ассистами.

20-річний Жан-Клер Тодібо перебрався на Камп Ноу в січні 2019 року з Тулузи. Останні півроку він провів в оренді в Шальке.

Фенербахче знаходиться на шостому місці турнірної таблиці турецької Суперліги.

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Все по темі:

Чемпіонат Іспанії, Тодібо, Трансферний ринок, Ваге.

Автор:

Телеграф
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