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УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях

УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
18:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має намір відмовитися від ідеї догравання перенесених матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях.

Як повідомляє AS, під час жеребкування чвертьфіналів і півфіналів турніру, яке відбудеться у п'ятницю, УЄФА офіційно оголосить, що незіграні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть на тих стадіонах, де планувалося спочатку.

Таким чином залишилися матчі "Ювентус" - "Ліон", "Манчестер Сіті" - "Реал", "Баварія" - "Челсі" і "Барселона" - "Наполі" пройдуть в Турині, Манчестері, Мюнхені та Барселоні відповідно.

Раніше повідомлялося, що розіграш Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20 буде завершений в форматі "Фіналу восьми" в Лісабоні.

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ФК Ман Сити, Наполи, УЄФА, Барселона, Бавария, Футбол, Челси, Ювентус, Реал Мадрид, Ліга чемпіонів.

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