УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має намір відмовитися від ідеї догравання перенесених матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях.

Як повідомляє AS, під час жеребкування чвертьфіналів і півфіналів турніру, яке відбудеться у п'ятницю, УЄФА офіційно оголосить, що незіграні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть на тих стадіонах, де планувалося спочатку.

Таким чином залишилися матчі "Ювентус" - "Ліон", "Манчестер Сіті" - "Реал", "Баварія" - "Челсі" і "Барселона" - "Наполі" пройдуть в Турині, Манчестері, Мюнхені та Барселоні відповідно.

Раніше повідомлялося, що розіграш Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20 буде завершений в форматі "Фіналу восьми" в Лісабоні.