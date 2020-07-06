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Канте отримав травму і не зможе зіграти проти Крістал Пелас

Канте отримав травму і не зможе зіграти проти Крістал Пелас
18:49 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Головний тренер Челсі Френк Лампард повідомив, що півзахисник Н’Голо Канте не допоможе команді в матчі 34-го туру чемпіонату Англії проти Крістал Пелас. У француза діагностували пошкодження стегна, хавбек пропустить мінімум один тиждень.

Також Челсі в майбутньому поєдинку не допоможуть півзахисник Матео Ковачич і захисник Фікайо Томорі. Хорват приступив до тренувань, але ще не готовий повернутися на поле, як і центрбек.

У нинішньому сезоні Канте провів 27 матчів за Челсі, забивши три голи. На рахунку Ковачича 41 поєдинок, два голи і три ассисти. Томорі провів 22 матчі, відзначившись двома голами і однією результативною передачею.

Челсі йде на четвертому місці АПЛ, випереджаючи Манчестер Юнайтед на два очки. Команда Лампарда зіграє з Кристал Пелас 7 липня.

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Н'Голо Канте, Чемпіонат Італії.

Автор:

Телеграф
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