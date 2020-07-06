Канте отримав травму і не зможе зіграти проти Крістал Пелас

Також Челсі в майбутньому поєдинку не допоможуть півзахисник Матео Ковачич і захисник Фікайо Томорі. Хорват приступив до тренувань, але ще не готовий повернутися на поле, як і центрбек.
У нинішньому сезоні Канте провів 27 матчів за Челсі, забивши три голи. На рахунку Ковачича 41 поєдинок, два голи і три ассисти. Томорі провів 22 матчі, відзначившись двома голами і однією результативною передачею.
Челсі йде на четвертому місці АПЛ, випереджаючи Манчестер Юнайтед на два очки. Команда Лампарда зіграє з Кристал Пелас 7 липня.