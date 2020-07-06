Екс-тренер Карпат Йовічевич покинув загребське Динамо

Під його керівництвом команда виграла тільки три матчі з семи.

Головний тренер Динамо Загреб Ігор Йовічевіч покинув хорватський клуб. Контракт з 46-річним наставником розірваний за обопільною згодою сторін.

Йовічевич очолив Динамо в кінці квітня. Під його керівництвом команда провела сім матчів: три перемоги, дві нічиї та дві поразки.

Ігор з 2017-го року працював в структурі загребського Динамо – він очолював юнацькі та молодіжні команди хорватського гранда.

Нагадаємо, що Йовічевич керував Карпатами з 2014 по 2015 рік, а також працював з молодіжними командами Левів. Сезон 2016-17 він провів в словенському Цельє.

Динамо Загреб достроково виграло чемпіонат Хорватії. Наступний матч команда проведе 12 липня вдома проти Хайдука.