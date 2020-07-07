Нападник Севільї став на ворота і парирував удар голкіпера Ейбара (Відео)

Єдиний гол в матчі на 53-й хвилині забив нападник Лукас Окампос, але на цьому його подвиги в цьому матчі не закінчилися.
На 90+5 хвилині 25-річний аргентинець зайняв місце у воротах, тому що голкіпер «Севільї» Томаш Вацлік отримав травму, а всі п'ять замін уже були використані.
Ще через п'ять хвилин Окампос відбив удар з близької відстані, який наносив воротар суперника Марко Дмитрович, що прибіг на подачу кутового рятувати свою команду.
Ocampos, de portero, acaba de salvar al Sevilla. pic.twitter.com/CkTr9Ickhj— Antonio. (@AntonioLopezCf) July 6, 2020