Скачать
Вівторок, 07.07.2020
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Месси ждет сокращение зарплаты
Месси ждет сокращение зарплаты
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира

Ман Сіті і Ювентус поборються за Адаму Траоре

Ман Сіті і Ювентус поборються за Адаму Траоре
15:09 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Через рік повернути іспанця готова і Барселона.

Манчестер Сіті і Ювентус лідирують в гонці за трансфер вінгера Адами Траоре з Вулверхемптона.

У послугах іспанця також зацікавлена Барселона, вихованцем якої і є Траоре, але підписати зірку Вулвз на Камп Ноу зможуть тільки через рік через фінансові труднощі.

Очікується, що на трансфер Траоре Вовки виручать близько 80 мільйонів фунтів (~ 88 мільйонів євро). Його майбутнє в клубі буде залежати від виходу Вулвз в Лігу чемпіонів.

"Барселона" знизить зарплату Мессі

У нинішньому сезоні Траоре забив 6 голів і віддав 12 результативних передач в 47 матчах у всіх турнірах.

Влітку 2015 року Барселона продала іспанця за десять мільйонів євро в Астон Віллу, звідки він перейшов в Мідлсбро.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Ман Сити, Ювентус, Вингер, Адам Траоре.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
02 Канте отримав травму і не зможе зіграти проти Крістал Пелас
03 Жуніор Мораес показав, як вчить сина грати в футбол (Відео)
04 Екс-тренер Карпат Йовічевич покинув загребське Динамо
05 ATP представила нові правила ведення рейтингу після відновлення сезону
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся