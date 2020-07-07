Ман Сіті і Ювентус поборються за Адаму Траоре

Через рік повернути іспанця готова і Барселона.

Манчестер Сіті і Ювентус лідирують в гонці за трансфер вінгера Адами Траоре з Вулверхемптона.

У послугах іспанця також зацікавлена Барселона, вихованцем якої і є Траоре, але підписати зірку Вулвз на Камп Ноу зможуть тільки через рік через фінансові труднощі.

Очікується, що на трансфер Траоре Вовки виручать близько 80 мільйонів фунтів (~ 88 мільйонів євро). Його майбутнє в клубі буде залежати від виходу Вулвз в Лігу чемпіонів.

У нинішньому сезоні Траоре забив 6 голів і віддав 12 результативних передач в 47 матчах у всіх турнірах.

Влітку 2015 року Барселона продала іспанця за десять мільйонів євро в Астон Віллу, звідки він перейшов в Мідлсбро.