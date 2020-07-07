Збірна України з футзалу дізнається суперників у відборі Євро 2 вересня

Жеребкування групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2022 з футзалу пройде 2 вересня нинішнього року у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія).

Змагання на цій стадії відбудуться з 6 грудня 2020 року по 14 квітня 2021-го, повдіомляє пресслужба УАФ.

Збірна України розпочне свій шлях саме у груповому раунді кваліфікації. Там виступатимуть 32 команди (16 учасників елітраунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбіркового раунду та сім переможців стикових матчів) будуть розбиті на вісім груп по чотири команди.

Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді. Вісім переможців груп та шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії.

Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють стикові матчі.

Поєдинки фінального турніру проходитимуть 19 cічня - 6 лютого 2022 року в Амстердамі та Гронінгені. 16 команд розіб'ють на чотири групи. Дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.