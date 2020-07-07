Лечче сенсаційно обіграв Лаціо

Криза Орлів триває.

Лечче українського півзахисника Євгена Шахова сенсаційно обіграв Лаціо в домашньому матчі 31-го туру Серії А – 2:1.

Команди провели ударний перший тайм. На другій хвилині зустрічі господарі відзначилися забитим голом Манкозу, але арбітр після перегляду відеоповтору відмінив взяття воріт Лаціо через гру рукою. У свою чергу, через три хвилини Орли забили за правилами – гол на рахунку Кайседо.

Лечче зумів відігратися до перерви – гол на рахунку Бабакара. У компенсований час до першого тайму господарі могли вийти вперед, але Манкозу з “точки” пробив вище воріт.

Втім, Лечче не зупинився і домігся свого. Практично відразу після перерви господарям вдалося вийти вперед. Передачею Сапонари вдало скористався Лучіоні.

Український хавбек Євген Шахов потрапив в заявку на матч, проте на полі не з’явився.

Після перемоги Лечче тимчасово вибрався із зони вильоту, опустивши туди Дженоа. Лаціо програв третій матч з п’яти останніх в Серії А.

У наступному турі команда Сімоне Індзагі прийме Сассуоло 11 липня. Лечче днем пізніше на виїзді битиметься з Кальярі.

Лечче – Лаціо – 2: 1 (1: 1) Голи: Бабакар, 30, Лучіоні, 47 – Кайседо, 5. Вилучення: Габаррон, 90 + 3 (Лаціо).

На 45 + 5 Манкозу не реалізував пенальті (мимо).