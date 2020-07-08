Мілан вперше за 31 рік забив чотири голи Ювентусу в чемпіонаті

Такого не було навіть при Шевченку.

Туринський «Ювентус» несподівано поступився «Мілану» (2:4) в поєдинку 31-го туру чемпіонату Італії, по ходу матчу ведучи в рахунку 2:0.

Найбільш неймовірною обставиною стало те, що «россонері» забили в цьому поєдинку чотири м'ячі. Попереднього разу «Мілану» вдавалося набити стільки голів в ворота туринського клубу в рамках Серії А ще в 1989 році. Тоді «Мілан» переміг з рахунком 4:0.

Відзначимо, що в наступному турі «Ювентус» прийме «Аталанту», яка виграла вісім останніх матчів чемпіонату, а «Мілан» на виїзді зіграє з «Наполі», з яким веде боротьбу за єврокубки.