Скачать
Середа, 08.07.2020
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Рейтинг лучших футболистов после карантина
Рейтинг лучших футболистов после карантина
Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)
Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)
Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)
Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)

Мілан вперше за 31 рік забив чотири голи Ювентусу в чемпіонаті

Мілан вперше за 31 рік забив чотири голи Ювентусу в чемпіонаті
10:13 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Такого не було навіть при Шевченку.

Туринський «Ювентус» несподівано поступився «Мілану» (2:4) в поєдинку 31-го туру чемпіонату Італії, по ходу матчу ведучи в рахунку 2:0.

Найбільш неймовірною обставиною стало те, що «россонері» забили в цьому поєдинку чотири м'ячі. Попереднього разу «Мілану» вдавалося набити стільки голів в ворота туринського клубу в рамках Серії А ще в 1989 році. Тоді «Мілан» переміг з рахунком 4:0.

Відзначимо, що в наступному турі «Ювентус» прийме «Аталанту», яка виграла вісім останніх матчів чемпіонату, а «Мілан» на виїзді зіграє з «Наполі», з яким веде боротьбу за єврокубки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Милан, Ювентус, Чемпіонат Італії з футболу.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Динамо" і "Ворскла" сьогодні розіграють Кубок України з футболу
02 "Лейпциг" купить захисника "Монако" Беньяміна Хенрікса
03 Лідс викупив у Вулвергемптона півзахисника Елдера Кошту
04 Лечче сенсаційно обіграв Лаціо
05 Мілан вперше за 31 рік забив чотири голи Ювентусу в чемпіонаті
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся