Футболіста "Динамо" Пиварича відсторонили на два матчі

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу 9 липня, визначив покарання для хорватського захисника київського "Динамо" Йосипа Пиварича, якого вилучили з поля у 29-у турі чемпіонату України з донецьким "Шахтарем" (2:3). Повідомляє пресслужба УАФ.