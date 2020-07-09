Владислав Шарай став найкращим бомбардиром Кубка України-2019/20

22-річний півзахисник «Альянсу» забив у цьому розіграші 4 м'ячі.

Найкращим бомбардиром Кубка України-2019/20 став півзахисник «Альянсу» з Липової Долини Владислав Шарай, який чотири рази вражав ворота суперників. У першому попередньому раунді він забив один м'яч «Ужгороду» (2:0), у другому - два «Чайці» (4:1), а в третьому приніс перемогу своїй команді над «Балканами» (1:0).

До слова, представник нижчих ліг очолює рейтинг бомбардирів Кубка 9-й раз в історії, в тому числі, третій сезон поспіль.

В фіналі Кубка України «Динамо» в серії пенальті здолало «Ворсклу».