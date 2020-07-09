В українському футболі назріває черговий расистський скандал: Дентіньо та його дружина хочуть повернутись до Бразилії

Вінгер Шахтаря Дентіньо роздумує про відхід з донецького клубу після закінчення сезону через расизм на адресу своєї родини. За словами дружини футболіста Дані Соуза, з расизмом в Україні вже зіткнулися їх дочки – Рафаелла і Софія.

“В Україні дуже багато упереджень щодо чорношкірих і геїв. Дві старші дівчинки в школі показували язик – це все через колір шкіри моїх дочок. Одного разу я зустріла їх і сказала:” Якщо ви ще раз покажете язик, побачите його в відповідь “.

“Боляче визнавати, але расизм існує в наші дні. Люди повинні змінити своє ставлення, а не показувати різні жести і імітувати звуки мавп”.

“Зараз у Дентіньо залишився рік за угодою з Шахтарем. Ми розмірковуємо над поверненням до Бразилії, однак це трапиться, якщо у нього з’явиться варіант з іншим клубом”, – підкреслила дружина Дентіньо Дані Соуза.

У поточному сезоні Дентіньо провів всього 14 матчів за Гірників, відзначившись двома голами і одним ассистом.

Нагадаємо, що 10 листопада 2019 року під другому таймі матчу 14-го туру УПЛ між Шахтарем і Динамо фанати київського клубу імітували звуки мавп, тим самим виявляючи расизм до гравців донецької команди – Тайсона і Дентіньо. Гра була припинена на декілька хвилин.

Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін видалив Тайсона через демонстрації півзахисником середнього пальця фанатам Динамо. КДК УАФ покарав Динамо матчем за порожніх трибун і штрафом в 500 тисяч гривень за расистські прояви з боку уболівальників у грі проти Шахтаря.

Шахтар в червні достроково став чемпіоном Favbet Ліги. Гірники випереджають Динамо на 20 очок.