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В українському футболі назріває черговий расистський скандал: Дентіньо та його дружина хочуть повернутись до Бразилії

В українському футболі назріває черговий расистський скандал: Дентіньо та його дружина хочуть повернутись до Бразилії
17:47 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Вінгер Шахтаря Дентіньо роздумує про відхід з донецького клубу після закінчення сезону через расизм на адресу своєї родини. За словами дружини футболіста Дані Соуза, з расизмом в Україні вже зіткнулися їх дочки – Рафаелла і Софія.

“В Україні дуже багато упереджень щодо чорношкірих і геїв. Дві старші дівчинки в школі показували язик – це все через колір шкіри моїх дочок. Одного разу я зустріла їх і сказала:” Якщо ви ще раз покажете язик, побачите його в відповідь “.

“Боляче визнавати, але расизм існує в наші дні. Люди повинні змінити своє ставлення, а не показувати різні жести і імітувати звуки мавп”.

“Зараз у Дентіньо залишився рік за угодою з Шахтарем. Ми розмірковуємо над поверненням до Бразилії, однак це трапиться, якщо у нього з’явиться варіант з іншим клубом”, – підкреслила дружина Дентіньо Дані Соуза.

У поточному сезоні Дентіньо провів всього 14 матчів за Гірників, відзначившись двома голами і одним ассистом.

Нагадаємо, що 10 листопада 2019 року під другому таймі матчу 14-го туру УПЛ між Шахтарем і Динамо фанати київського клубу імітували звуки мавп, тим самим виявляючи расизм до гравців донецької команди – Тайсона і Дентіньо. Гра була припинена на декілька хвилин.

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Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін видалив Тайсона через демонстрації півзахисником середнього пальця фанатам Динамо. КДК УАФ покарав Динамо матчем за порожніх трибун і штрафом в 500 тисяч гривень за расистські прояви з боку уболівальників у грі проти Шахтаря.

Шахтар в червні достроково став чемпіоном Favbet Ліги. Гірники випереджають Динамо на 20 очок.

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Дентиньо, Чемпіонат України.

Автор:

Телеграф
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