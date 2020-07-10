Сьогодні відбудеться жеребкування Ліги Європи

Сьогодні "Шахтар" дізнається потенційних суперників на подальших стадіях турніру.

Сьогодні крім Ліги чемпіонів відбудеться жеребкування і в другому за статусом єврокубковому турнірі. Для українського вболівальника він важливий тим, що боротьбу в Лізі Європи продовжує представник УПЛ: донецький "Шахтар". Однак, щоб заглядати в чвертьфінал або навіть далі, необхідно ще пройти "Вольфсбург". Тим не менш, обриси майбутніх суперників підопічні Луїша Каштру дізнаються вже сьогодні.

Коли відбудеться жеребкування Ліги Європи?

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні в п'ятницю, 10 липня, відбудеться жеребкування пар 1/4 і 1/2 фіналу турніру. Також буде кинуто жереб номінального господаря фінального поєдинку. Початок події - о 14:00 за київським часом. Всі жеребкування сліпі, представники однієї країни можуть зіграти між собою.

Де покажуть жеребкування?

У прямому ефірі в Україні церемонію можна буде побачити на каналі "Футбол1". Легально в інтернеті дивіться її на платформі oll.tv (за передплатою), а також на офіційному сайті УЄФА (безкоштовно).

Хто зіграє в 1/8 фіналу?

У порівнянні з Лігою чемпіонів, ще не визначений жоден учасник чвертьфінальної стадії. До паузи через карантин було зіграно шість матчів 1/8-ї.

"Істанбул Башакшехір" - "Копенгаген" 1:0

"Олімпіакос" - "Вулвергемптон" 1:1

"Рейнджерс" - "Байєр" 1:3

"Вольфсбург" - "Шахтар" 1:2

"Айнтрахт" - "Базель" 0:3

ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" 0:5

Матчі-відповіді в цих парах відбудуться на полях приймаючих команд. Таким чином, друга зустріч "Шахтаря" і "Вольфсбурга" пройде в Україні.

У двох парах не були зіграні й перші матчі. Тому переможця протистояння вони визначать в одній грі на нейтральному полі в Німеччині.

"Інтернаціонале" - "Хетафе"

"Севілья" - "Рома"

В якому форматі буде дограватися Ліга Європи?

Залишок турніру, починаючи з чвертьфіналу, пройде у форматі "фіналу восьми" в чотирьох німецьких містах: Кельн, Дуйсбурґ, Дюссельдорф, Ґельзенкірхен.

Починаючи з чвертьфіналів, всі стадії складатимуться з одного матчу.

Фінальний поєдинок відбудеться в Кельні на "Рейн Енергі Штадіон".

Коли відбудуться матчі?

5-6 серпня: 1/8 фіналу (початок матчів о 19:55 та 22:00 за Києвом)

10-11 серпня: чвертьфінали (22:00 за Києвом)

16-17 серпня: півфінали (22:00 за Києвом)

21 серпня: фінал (Кельн, 22:00 за Києвом)