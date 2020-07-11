Помер легендарний футболіст Джек Чарльтон

Колишній футболіст збірної Англії Джек Чарльтон помер на 86-му році життя, повідомляє прес-служба "Лідса", кольори якого спортсмен захищав на клубному рівні.

Колишній футболіст збірної Англії Джек Чарльтон помер на 86-му році життя, повідомляє прес-служба "Лідса", кольори якого спортсмен захищав на клубному рівні.

"Лідс Юнайтед" глибоко засмучений, дізнавшись, що легенда клубу Джек Чарльтон помер вчора ввечері у віці 85 років після тривалої хвороби", – йдеться в суботньому повідомленні "Лідса".

Чарльтон провів у складі "Лідса" 23 роки, зіграв за команду рекордну кількість матчів – 773,"ставши одним із найбільших захисників в історії".

У системі "Лідса" Чарльтон опинився в 15-річному віці в 1950 році, а дебют за основну команду відбувся 25 квітня 1953 року в матчі проти "Донкастер Роверс" (гра завершилася з рахунком 1:1).

У складі "Лідса" Чарльтон завоював низку титулів, включно з чемпіонатом Англії в 1969 році і Кубок Англії в 1972 році. У 1966 році він виграв Чемпіонат світу у складі збірної Англії.