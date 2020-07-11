Скачать
Субота, 11.07.2020
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену
Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену
Двойной нокдаун: в США боксеры "уронили" друг друга одновременно (Видео)
Двойной нокдаун: в США боксеры "уронили" друг друга одновременно (Видео)
Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии
Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

"Шахтар" прийме "Вольфсбург" на НСК "Олімпійський"

"Шахтар" прийме "Вольфсбург" на НСК "Олімпійський"
14:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
УЄФА остаточно затвердив місця і дати проведення футбольних поєдинків у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч між донецьким "Шахтарем" та німецьким "Вольфсбургом" відбудеться 5 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві, повідомляє пресслужба українського клубу. 

Матч розпочнеться о 19.55 за київським часом. Гра пройде без глядачів. У першому поєдинку в Німеччині "гірники" перемогли - 2:1.

У разі виходу в 1/4 фіналу українська команда зустрінеться з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Німеччина). Перший матч - 3:0.

ФК "Реал" обіграв "Алавес" в чемпіонаті Іспанії з футболу

Чвертьфінал пройде на арені "АуфШальке" у Гельзенкірхені 11 серпня, початок - о 22.00, півфінал - у Дюссельдорфі (17 серпня, 22.00), фінал - у Кельні (21 серпня, 22.00).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

УЄФА, Футбол, Олимпийский, Шахтар.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 ФК "Реал" обіграв "Алавес" в чемпіонаті Іспанії з футболу
02 Відомий час і місце проведення матчу Шахтар
03 Помер легендарний футболіст Джек Чарльтон
04 Кандидат в президенти Барси обіцяє призначити Хаві замість Сетьєна
05 Футбольний клуб "Динамо" успішно пройшов тестування на Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся