"Шахтар" прийме "Вольфсбург" на НСК "Олімпійський"

УЄФА остаточно затвердив місця і дати проведення футбольних поєдинків у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч між донецьким "Шахтарем" та німецьким "Вольфсбургом" відбудеться 5 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві, повідомляє пресслужба українського клубу.

Матч розпочнеться о 19.55 за київським часом. Гра пройде без глядачів. У першому поєдинку в Німеччині "гірники" перемогли - 2:1.

У разі виходу в 1/4 фіналу українська команда зустрінеться з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Німеччина). Перший матч - 3:0.

Чвертьфінал пройде на арені "АуфШальке" у Гельзенкірхені 11 серпня, початок - о 22.00, півфінал - у Дюссельдорфі (17 серпня, 22.00), фінал - у Кельні (21 серпня, 22.00).