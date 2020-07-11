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Кандидат в президенти Барси обіцяє призначити Хаві замість Сетьєна

Кандидат в президенти Барси обіцяє призначити Хаві замість Сетьєна
15:41 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Кандидат в президенти "Барселони" Віктор Фонт заявив, що в разі його перемоги на виборах головним тренером команди стане Хаві.

– Що ви думаєте про Кіке Сетьєна?

– Він – нинішній тренер "Барселони", і вже з цієї причини він заслуговує на повагу і підтримки. Він завжди подобався мені як тренер. Але правда в тому, що він – не той тренер, на якого ми можемо розраховувати в майбутньому.

– Якщо ви виграєте вибори, тренером стане Хаві?

– Абсолютно вірно. Це правда, що Хаві стане тренером "Барси" тоді, коли він сам вирішить, хто б не був президентом. Але я також упевнений, що немає іншого проекту, який міг би гарантувати Хаві реалізацію його ідей з максимальним шансом на успіх.

Якщо я буду мати честь керувати "Барселоною", Хаві стане центром футбольного проекту клубу на найближчі роки, – заявив Фонт Ole.

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Все по темі:

Барселона, Хави Эрнандес, Кіке Сетьєн, Фіктор Фонт.

Автор:

Телеграф
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