Кандидат в президенти Барси обіцяє призначити Хаві замість Сетьєна

Кандидат в президенти "Барселони" Віктор Фонт заявив, що в разі його перемоги на виборах головним тренером команди стане Хаві.

– Що ви думаєте про Кіке Сетьєна?

– Він – нинішній тренер "Барселони", і вже з цієї причини він заслуговує на повагу і підтримки. Він завжди подобався мені як тренер. Але правда в тому, що він – не той тренер, на якого ми можемо розраховувати в майбутньому.

– Якщо ви виграєте вибори, тренером стане Хаві?

– Абсолютно вірно. Це правда, що Хаві стане тренером "Барси" тоді, коли він сам вирішить, хто б не був президентом. Але я також упевнений, що немає іншого проекту, який міг би гарантувати Хаві реалізацію його ідей з максимальним шансом на успіх.

Якщо я буду мати честь керувати "Барселоною", Хаві стане центром футбольного проекту клубу на найближчі роки, – заявив Фонт Ole.