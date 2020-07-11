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"Зоря" вийшла на друге місце в УПЛ

"Зоря" вийшла на друге місце в УПЛ
19:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Футболісти луганської "Зорі" перемогли у суботу ковалівський "Колос" у стартовій грі 30-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Обидва голи на столичній "Оболонь-Арені" записав до свого активу хавбек луганців Владислав Кочергін (9, 45+1 хвилини), повідомляє Укрінформ.

Сьогодні також пройде гра у Тернопілі між "Дніпром-1" та "Львовом" (початок о 19.30, транслюватиме телеканал "Уніан-ТБ").

У неділю, 12 липня, зустрінуться "Маріуполь" і донецький "Олімпік" (17.00, "Футбол 1"), чернігівська "Десна" і донецький "Шахтар" (19.30, "Уніан-ТБ"),"Олександрія" та київське "Динамо" (19.30, "Футбол 1").

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Матч "Карпати" (Львів) - "Ворскла" (Полтава) не відбудеться. Українська асоціація футболу виключила львівський клуб з УПЛ.

перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів),  "Зоря" - 57 (30), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29),"Олександрія" - 44 (29), "Колос" - 29 (30);

друга шістка - "Дніпро-1" - 37 (28), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (28), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).

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Все по темі:

Футбол, Зоря, Україна, Премєр-ліга.

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Телеграф
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