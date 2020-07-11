Піолі: Мілан налаштований добре завершити сезон. Мене не цікавить, що буде далі

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував чутки про свій відхід і призначення Ральфа Рангніка з наступного сезону.

“Я не знаю, що вирішило керівництво клубу, ніхто в команді не турбується з цього приводу. Ми зосереджені тільки на успішному завершенні чемпіонату”.

“Мілан зараз сьомий, і ми повинні поліпшити наші позиції по завершенню сезону. Це зараз найважливіше, що буде потім, мене не цікавить”, – відповів тренер.

Раніше повідомлялося, що Ральф Рангнік очолить Мілан в наступному сезоні. Німецький фахівець все ще узгоджує деталі контракту з італійським клубом.

Мілан займає 7-е місце в Серії А, набравши 49 очок після 31-го туру. Россо-нері відстають на 2 очки від зони єврокубків. У наступному матчі команда Піолі зіграє на виїзді проти конкурентів за місце в Лізі Європи Наполі 12 липня.