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Піолі: Мілан налаштований добре завершити сезон. Мене не цікавить, що буде далі

Піолі: Мілан налаштований добре завершити сезон. Мене не цікавить, що буде далі
20:28 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував чутки про свій відхід і призначення Ральфа Рангніка з наступного сезону.

“Я не знаю, що вирішило керівництво клубу, ніхто в команді не турбується з цього приводу. Ми зосереджені тільки на успішному завершенні чемпіонату”.

“Мілан зараз сьомий, і ми повинні поліпшити наші позиції по завершенню сезону. Це зараз найважливіше, що буде потім, мене не цікавить”, – відповів тренер.

Раніше повідомлялося, що Ральф Рангнік очолить Мілан в наступному сезоні. Німецький фахівець все ще узгоджує деталі контракту з італійським клубом.

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Мілан займає 7-е місце в Серії А, набравши 49 очок після 31-го туру. Россо-нері відстають на 2 очки від зони єврокубків. У наступному матчі команда Піолі зіграє на виїзді проти конкурентів за місце в Лізі Європи Наполі 12 липня.

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Чемпіонат Італії.

Автор:

Телеграф
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