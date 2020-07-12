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Мессі назвали рекордсменом Ла Ліги

Мессі назвали рекордсменом Ла Ліги
07:10 Сьогодні Телеграф sport.ua
Аргентинський форвард домігся чергового досягнення.

У поєдинку 36-го туру Прімери проти "Вальядоліда" (1:0) Ліонель Мессі віддав гольову передачу на Артуро Відаля.

Ця передача стала для аргентинця 20-ю в нинішньому чемпіонаті. Також на рахунку Мессі 22 голи.

За інформацією Squawka, форвард "Барселони" став першим гравцем Примери, якому вдалося забити не менше 20 м'ячів і віддати не менше 20 результативних передач за сезон.

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Відзначимо, що Мессі з 22 голами лідирує в списку бомбардирів Примери. У форварда "Реала" Каріма Бензема, який займає другу позицію, 18 результативних ударів.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Ла Лига.

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Телеграф
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