Челсі готовий заплатити 70 млн євро плюс бонуси за Хаверца

Челсі веде переговори з Байєром про перехід півзахисника Фармацевтів Кая Хаверца. Сині готові заплатити 70 мільйонів євро плюс бонуси за гравця збірної Німеччини.

Керівництво Челсі має намір продати декількох футболістів, щоб отримати гроші на трансфер Хаверца. Головний тренер Синіх Френк Лампард готовий розлучитися з захисником Емерсоном Палмьєрі, півзахисниками Тьемуе Бакайоко і Жоржиньо.

Раніше повідомлялося, що Байєр просить у Челсі принаймні 90 мільйонів євро за перехід Хаверца. Сині пропонують півзахиснику контракт на 5 років з зарплатою в 8 мільйонів євро за сезон.

У сезоні-2019/20 Бундесліги 21-річний Хаверц провів 43 матчі за Байєр у всіх турнірах, забивши 17 голів і зробивши 9 результативних передач.

Челсі знаходиться на третьому місці турнірної таблиці АПЛ. Лондонцям потрібно намагатися досягти місця в Лізі чемпіонів за підсумками сезону, щоб було легше переконати Хаверца в необхідності переходу.