Челсі готовий заплатити 70 млн євро плюс бонуси за Хаверца

Керівництво Челсі має намір продати декількох футболістів, щоб отримати гроші на трансфер Хаверца. Головний тренер Синіх Френк Лампард готовий розлучитися з захисником Емерсоном Палмьєрі, півзахисниками Тьемуе Бакайоко і Жоржиньо.
Раніше повідомлялося, що Байєр просить у Челсі принаймні 90 мільйонів євро за перехід Хаверца. Сині пропонують півзахиснику контракт на 5 років з зарплатою в 8 мільйонів євро за сезон.
У сезоні-2019/20 Бундесліги 21-річний Хаверц провів 43 матчі за Байєр у всіх турнірах, забивши 17 голів і зробивши 9 результативних передач.
Челсі знаходиться на третьому місці турнірної таблиці АПЛ. Лондонцям потрібно намагатися досягти місця в Лізі чемпіонів за підсумками сезону, щоб було легше переконати Хаверца в необхідності переходу.