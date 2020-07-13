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Матч "Тоттенхем"-"Арсенал": відео і подробиці зустрічі

Матч "Тоттенхем"-"Арсенал": відео і подробиці зустрічі
08:46 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У 35-му турі чемпіонату Англії з футболу "Тоттенхем" вдома в лондонському дербі переграв "Арсенал" з рахунком 2:1.

Каноніри повели в рахунку на 16-й хвилині матчу після точного удару Олександра Ляказетта з-за меж штрафного майданчика.

Шпори відігралися через три хвилини зусиллями Сон Хин Міна, який скористався помилкою захисників Арсеналу. У кінцівці зустрічі Тоттенхему вдалося вирвати перемогу в матчі. Тобі Альдервейрельд замкнув подачу Сона з кутового.

Арсенал зрівняти рахунок не зумів.

“Тоттенхем” набрав 52 очки і обійшов “Арсенал" в турнірній таблиці АПЛ. “Шпори” йдуть на восьмому місці, “каноніри” — на дев’ятому. Від зони Ліги Європи команду Жозе Моуріньо відокремлює два очки.

Додамо, у наступному турі “Тоттенхем” 15 липня на виїзді зіграє з “Ньюкаслом”. “Арсенал” в цей же день вдома прийматиме “Ліверпуль”.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, Арсенал.

Автор:

Телеграф
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