Севілья в домашньому матчі 36-го туру Прімери обіграла Мальорку – 2:0

Перемогу Нервіонцям принесли голи Окампоса і Ель-Несірі.

Нервіонці забили по голу в кожному з таймів. У першій половині зустрічі відзначився Окампос, який реалізував пенальті. Після перерви забив Ель-Несірі, який вийшов на заміну .

Севілья після 36 турів йде на четвертому місці, набравши 66 очок. Нервіонці поступають третю позицію Атлетіко за додатковими показниками. Мальорка продовжує перебувати в зоні вильоту – 19-е місце і 32 очки.

У наступному турі Севілья 16 липня на виїзді зіграє з Реалом Сосьєдад. Мальорка в цей же день прийме Гранаду.

Прімера. 36-й тур

Севілья – Мальорка – 2:0 (1:0)

Голи: Окампос, 41 (пен.), Ель-Несірі, 84.