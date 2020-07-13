Наполі і Мілан зіграли в нічию

Виявити переможця в Неаполі не вдалося.

Наполі і Мілан розійшлися результативною нічиєю в матчі 32-го туру Серії А – 2:2.

Россонері вийшли вперед на 20-й хвилині після голу Тео Ернандеса. Наполі зрівняв рахунок через 14 хвилин – відзначився Ді Лоренцо.

Після перерви команди знову обмінялися голами. На 60-й хвилині забив Мертенс після передачі Кальєхона. Мілану вдалося відігратися завдяки пенальті, який реалізував Кессі.

Наполі залишився на шостій позиції з 52 очками, Мілан займає сьоме місце – в активі команди Стефано Піолі 50 очок.

У наступному турі Наполі 15 липня зіграє з Болоньєю. Мілан в цей же день прийме Парму.

Серія А. 32-й тур

Наполі – Мілан – 2:2 (1:1)

Голи: Ді Лоренцо, 34, Мертенс, 60 – Ернандес, 20, Кессі, 73 (пен.).

Вилучення: Салемакерс, 87 (М).