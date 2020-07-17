Тайсон більше не капітан "Шахтаря"

Суперечка зі Степаненком позбавила Тайсона капітанської пов'язки.

У програмі ТаТоТаке повідомили, що причиною позбавлення бразильця Тайсона капітанської пов’язки в "Шахтарі" стала заочна суперечка з Тарасом Степаненком.

Тайсон тоді «обнулився», аби швидше поїхати у відпустку. А Степаненко розкритикував бразильця, хоча й прямо не сказав, що йдеться саме про нього. Тайсон відповів на це у соцмережах.

Поведінка обох була далека від корпоративної етики. А враховуючи те, що Тайсон був капітаном, це була ще й публічна критика товариша по команді.

Наслідки були дуже оригінальні, бо Степаненко офіційно став віце-капітаном. А Тайсон – дуже далекий від цієї пов’язки.