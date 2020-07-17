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Андре Шюррле оголосив про завершення кар’єри

Андре Шюррле оголосив про завершення кар’єри
19:10 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Останній у своїй кар'єрі сезон німець провів в Спартаку.

Німецький півзахисник Андре Шюррле оголосив про завершення кар’єри гравця. Йому лише 29 років.

Лише кілька днів тому дортмундська Боруссія достроково розірвала з німцем контракт. Останній сезон він провів на правах оренди за московський Спартак.

Шюррле став гравцем Джмелів в 2016 році після переходу з Вольфсбурга за 30 мільйонів євро. З тих пір він провів за Борусію 51 матч (8 голів і 10 ассистов). Дортмундці в останні роки також відпускали його в оренду в Фулхем. Крім цього, німець відомий за виступами за Майнц, Байєр і Челсі.

Повідомлялося, що в послугах 29-річного півзахисника зацікавлений італійський Беневенто, який в наступному сезоні буде виступати в Серії А.

Андре Хóрст Шюррл - німецький футболіст, півзахисник і нападаючий. У 2010-2017 роках виступав за збірну Німеччини, за яку зіграв 57 матчів і забив 22 м'ячі. Чемпіон світу 2014 року, півфіналіст чемпіонатів Європи 2012 і 2016 років.

У грудні 2018 року в рідному Людвігсхафене Шюррле одружився з моделлю Ганною Шаріповою, родом з Казахстану, з якою зустрічався близько двох років. У травня 2019 року у пари народилася дочка Кайя.

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Андре Шюррле.

Автор:

Телеграф
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