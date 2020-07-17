Тоттенгем цікавиться Демарай Греєм

Лисиці можуть продати його дешевше через закінчення контракту в наступному році.

Вінгер Лестера Демарай Грей увійшов в сферу інтересів лондонського Тоттенгема на найближче трансферне вікно.

Шпори прагнуть підписати гравців якомога дешевше через кризу, викликаного пандемією коронавируса. Це можна зробити з Греєм, адже його контракт з Лестером закінчується в наступному сезоні.

У той же час головний тренер Лисів Брендан Роджерс висловлював бажання, щоб 24-річний англієць залишився в клубі.

Демарай Грей в нинішньому сезоні провів 27 матчів у всіх турнірах, забивши 3 голи і зробивши 5 результативних передач. Він перейшов в Лестер в 2016 році з Бірмінгему.

Тоттенгем посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, Лестер знаходиться на четвертій сходинці.