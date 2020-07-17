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Ман Сіті веде переговори з де Брюйне про новий контракт

Ман Сіті веде переговори з де Брюйне про новий контракт
19:50 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Це важливіше будь-якого трансферу.

На цьому тижні з "Манчестер Сіті" офіційно зняли заборону виступів в єврокубках. Це істотно підвищує шанси "городян" продовжити контракти лідерів.

Як повідомляє Metro, представники команди відразу ж почали переговори з Кевіном де Брюйне. Поточна угода бельгійця закінчується влітку 2023-го.

Вони хочуть продовжити її на два роки і збільшити зарплату півзахисника практично в два рази. У цьому сезоні на рахунку Кевіна 33 результативних дії в 43-х матчах.

Крім цього, "городяни" ведуть переговори з двома топ-гравцями Європи.

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Кевин де Брюйне.

Автор:

Телеграф
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