Пішов з життя багаторазовий чемпіон СРСР з футболу Валерій Лозинський

Легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Лозинський помер на 66-му році життя. Динамівець не зміг подолати тяжку хворобу, яка турбувала його в останні роки.

Легенда киян тривалий час боровся зі складною хворобою.

У складі “Динамо” Лозинський виступав протягом 10-ти років і взяв участь у великих перемогах команди. На його рахунку — перемоги з “Динамо” в чемпіонатах СРСР (тричі) і в Кубках СРСР (двічі).

Помітний слід уродженець Києва залишив і в якості тренера, який працював у цьому ранзі понад 25 років, очолюючи “Кремінь”, “ЦСКА”, “Ворсклу”, а в останні роки — Національну збірну України серед ветеранів.

Володимир Лозинський - радянський футболіст, захисник і український тренер. Майстер спорту міжнародного класу.

У 1996-2003 роках - тренер і головний тренер ЦСКА (Київ), в першій половині 2004 - головний тренер «Ворскли», в 2007-2010 - тренер-селекціонер «Динамо». Під керівництвом Лозинського збірна України двічі ставала чемпіоном літньої Універсіади - в 2007 і 2009 роках.

2 вересня 1981 року в матчі «Динамо» (Київ) - «Таврія» (Сімферополь) забив 25000 ний гол Чемпіонатів СРСР з футболу.