"Вест Хем" обіграв "Уотфорд"

Автором першого гола став півзахисник «Вест Хема» Майкл Антоніо, який відзначився на 6-й хвилині. Через чотири хвилини перевага «молотобійців» збільшив хавбек Томаш Соучек, якому асистував нападник Джаррод Боуен.
До перерви півзахисник лондонської команди Деклан Райс з пасу хавбека Марка Ноубла відправив ще один м'яч у ворота «Уотфорда». На початку другого тайму забив форвард гостей Трой Діні.
«Вест Хем», набравши 37 очок, займає 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, «Уотфорд» (34) - 17-е.