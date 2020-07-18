"Вест Хем" обіграв "Уотфорд"

У матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2019/2020 «Вест Хем Юнайтед» приймав «Уотфорд». Зустріч відбулася в Лондоні на стадіоні «Олімпійський» і завершилася з рахунком 3: 1 на користь господарів.