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Ман Сіті не заплатить за Торреса 35 млн євро

Ман Сіті не заплатить за Торреса 35 млн євро
16:14 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Контракт Феррана з Валенсією закінчується в наступному році.

Манчестер Сіті не стане платити за вінгера Валенсії Феррана Торреса більше 35 мільйонів євро.

Контракт іспанця закінчується влітку наступного року, в зв’язку з чим Валенсія готова піти на поступки щодо трансферу Торреса. У клубі планували виручити на продажу Феррана 45 мільйонів євро.

Очікується, що на Етіхаді 20-річний Торрес стане заміною Лерою Сане, який підписав контракт з Баварією.

У нинішньому сезоні Ферран забив 6 голів і віддав 8 результативних передач в 43 матчах Валенсії у всіх турнірах.

У липні Спортивний арбітражний суд скасував дворічну єврокубкову дискваліфікацію Сіті, і тепер Городяни хочуть підписати не менш трьох новачків до наступного сезону.

Сіті також приписують інтерес до нападника Інтера Лаутаро Мартінеса (який не зацікавлений в переході) і захисника Лестера Бена Чілуелла.

Сьогодні о 21:45 за київським часом команда Хосепа Гвардіоли зіграє з Арсеналом в півфіналі Кубка Англії.

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Ман Сити, Ферран Торрес.

Автор:

Телеграф
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