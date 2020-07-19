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"Барселона" очолює рейтинг найрезультативніших команд XXI століття

"Барселона" очолює рейтинг найрезультативніших команд XXI століття
09:51 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Іспанська "Барселона" лідирує за показником забитих м'ячів в XXI столітті серед усіх клубів.

Рейтинг з 30 найрезультативніших команд склав авторитетний портал Transfermarkt.

Футболісти "Барселони" в 1193 матчах забили 2730 м'ячів. Це майже на сотню голів більше, ніж одвічних супротивників каталонців з мадридського "Реала". У них 2633 голи в 1162 іграх - це другий рядок. На третьому місці розташувалася мюнхенська "Баварія". На рахунку чемпіона німецької Бундесліги 2496 голів в 1060 матчах.

Топ-10 клубів, які забили найбільшу кількість м'ячів в XXI столітті

1. "Барселона" (1193 матчі, 2730 голів).

2. "Реал" (1162, 2633).

3. "Баварія" (1060, 2496).

4. "Арсенал" (1164, 2254).

5. "Челсі" (1156, 2227).

6. "Манчестер Юнайтед" (1169, 2226).

7. "Ліверпуль" (1135, 2059).

8. "Парі Сен-Жермен" (1077, 2033).

9. "Манчестер Сіті" (1024, 1963).

10. "Ліон" (1069, 1938).

Українських клубів у тридцятці найкращих немає.

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Все по темі:

Рейтинг, Барселона, Бавария, Футбол, Реал Мадрид.

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