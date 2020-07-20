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“Шахтар” на виїзді зіграв в нічию з “Олександрією”

“Шахтар” на виїзді зіграв в нічию з “Олександрією”
08:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

На заключний матч чемпіонату обидві команди виходили без особливих турнірних завдань: “гірники” взяли титул ще за п’ять турів до фінішу (обігравши саме олександрійців — 3:2), а підопічні Володимира Шарана посіли в регулярному сезоні п’яте місце й наразі готуються до плей-оф за Лігу Європи.

Звітний матч завершився дуже нелогічною нічиєю.

В середині першого тайму Тете і Соломон принесли перевагу в два м'ячі «гірникам» (0:2), які були представлені експериментальним складом.

Однак, Олександрія зуміла перевернути сценарій зустрічі вже перед самісіньким фінальним свистком, забивши двічі за три хвилини.

Примітно, що “Шахтар” завершив УПЛ-2019/20 заробив 82 бали і встановив рекорд чемпіонатів України за відривом чемпіона від срібного призера (23 очки).

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Шахтар, Олександрія.

Автор:

Телеграф
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