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"Челсі" розгромив "Манчестер Юнайтед" і вийшов у фінал Кубку Англії

"Челсі" розгромив "Манчестер Юнайтед" і вийшов у фінал Кубку Англії
09:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В Англії відбулось друге півфінальне протистояння між “Челсі” та “Манчестер Юнайтед” в якому визначився ще один фінальний учасник Кубку країни.

У півфінальному поєдинку Кубка Англії Манчестер Юнайтед зустрівся з Челсі, де повинен був визначитися другий володар путівки в заключну стадію турніру.

"Червоні дияволи" вважалися фаворитами, але з перших хвилин суперник включив високий пресинг і створював набагато більше небезпечних моментів. Одним з таких став удар Ріса Джеймса з-за меж штрафного, але Давид Де Хеа зумів його парирувати.

За 15 хвилин до кінця Магуайр зрізав м’яч у власні ворота, встановивши розгромний рахунок (3:0). 
Манчестер Юнайтед вдалося забити гол престижу завдяки реалізованому пенальті Бруну Фернандеша, але на кінцеву картину гри і результат це взяття воріт не вплинуло.

Челсі впевнено розібрався із суперником і тепер зустрінеться у фіналі Кубка Англії з лондонським Арсеналом.

Додамо, у дербі проти “Арсеналу” “Челсі” спробує завоювати цей трофей через 50 років після того, як він вперше підкорився клубу.

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Все по темі:

Челси, МЮ, Манчестер Юнайтед.

Автор:

Телеграф
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