Інтер та Аталанта вийшли у Лігу чемпіонів

Випереджають п'яту Рому на 14 і 13 очок за 4 тури до фінішу.

Після того, як Рома зіграла в нічию з Інтером в 34-му турі чемпіонату Італії, "вовки" вже не зможуть наздогнати "нерадзуррі" з Мілана і Бергамо.

Відставання Роми від Аталанти за 4 тури до фінішу складає 13 очок, а від Інтера - 14. І це значить, що слідом за Ювентусом гарантували собі місця в груповому раунді Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Раніше забезпечив собі участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон лідер Серії А Ювентус. У найближчих турах четвертим учасником головного єврокубка Європи від Італії повинен стати Лаціо.

"Джаллороссі" ще зберігають примарний шанс обійти земляків з Лаціо і потрапити в Лігу чемпіонів. Відстань між двома римськими командами складає 11 очок. Обидва матчі в чемпіонаті між ними завершилися з рахунком 1: 1, а різниця забитих і пропущених м'ячів у "орлів" краще на 16 пунктів.

Матч 34-го туру Ювентус - Лаціо відбудеться у понеділок, 20 липня. Початок о 22:45 за київським часом.

Вчора визначилась і перша команда, яка покине Серію А за підсумками сезону. СПАЛ, програвши Брешії (1:2), втратив шанси на порятунок і вилетів в Серію Б.