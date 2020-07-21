"Ювентус" обіграв "Лаціо"

Два голи в активі Кріштіану Роналду.

В матчі 34-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Ювентус» обіграв на своєму полі «Лаціо» (Рим) 2:1 і наблизився до чемпіонського титулу, повідомляє Укрінформ.

В Турині господарі зуміли вийти вперед лише після перерви. Двічі відзначився Роналду. Гол престижу в активі нападника римлян Іммобіле. 2:1 – «Ювентус» обірвав серію з трьох матчів без перемог.

Після цієї перемоги «Ювентус» набрав 80 очок і випереджає найближчого переслідувача – міланський «Інтер» на 8 очок. «Аталанта» на третьому місці (71). «Лаціо» четвертий (69). До фінішу чемпіонату ще 4 тури.