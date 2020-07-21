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Парма – Сампдорія – 2:3: деталі матчу

Парма – Сампдорія – 2:3: деталі матчу
11:50 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
«Сампдорія» обіграла «Парму» в результативному матчі 34 туру Серії А. Зустріч закінчилася з рахунком 3:2.

Господарі лідирували по ходу зустрічі в два м'ячі, однак не тільки упустили свою перевагу, але і зовсім програли.

Парма - Сампдорія 2: 3 Голи:

Жервіньо, 18, Берешінскій, 40 (автогол) - Шабо, 48, Куальярелла, 69, Бонаццолі, 78

Парма: Сепе, Якопоне, Пеццелла, Лорін, Гальйоле (Сілігарді, 79), Кулусевскі, Бругман, Капрари (Інглезе, 63), Куртич (Дермаку, 79), Жервіньо (карам, 82), Ернані (Барілла, 63)

Сампдорія: Аудеро, Берешінскій, Муррей, Шабо, Депаолі (Мароні, 46), Екдаль, Торсбі, Рамірес (Бонаццолі, 46), Янкто, Йосіда, Куальярелла (Маноло Габбьядіні, 90)

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Сампдория, Парма.

Автор:

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