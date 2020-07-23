Офіційно: "Ліверпуль" став Чемпіоном Англії

У середу команда Юргена Клоппа обіграла "Челсі" з рахунком 5: 3, здобувши 31-ту перемогу в чемпіонаті.

"Ліверпуль" на своєму полі з рахунком 5: 3 обіграв лондонський "Челсі" в матчі 37-го туру чемпіонату Англії з футболу. Зустріч стала останньою домашньою для "Ліверпуля" в поточному сезоні Англійської прем'єр-ліги (АПЛ).

Голами у складі "Ліверпуля" відзначилися Набі Кейта (23-а хвилина), Трент Александер-Арнольд (38), Джорджиніо Вейналдум (43), Роберто Фірміно (55) і Алекс Окслейд-Чемберлейн (84). За "Челсі" відзначилися Олів'є Жиру (45 + 3), Теммі Абрахам (61) і Крістіан Пулішіч (73).

"Ліверпуль" виграв чемпіонат за сім турів до кінця турніру, що є рекордом АПЛ. Перемога в національному чемпіонаті для клубу стала першою з сезону-1989/90. Після 37 турів "Ліверпуль" має в своєму активі 96 очок. Команда здобула 31-ту перемогу, побивши клубний рекорд за кількістю перемог в одному чемпіонаті. Попереднє досягнення було встановлено в минулому сезоні - 30 перемог в 38 турах.

"Челсі" з 63 очками йде четвертим. В останньому турі "Ліверпуль" зіграє в гостях з "Ньюкаслом", "Челсі" прийме "Вулверхемптон". Всі матчі пройдуть 26 липня.

Чемпіонат Англії відновився 17 червня. Матчі проводяться з дотриманням заходів безпеки, без глядачів. Командам дозволено проводити по п'ять замін.