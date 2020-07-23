Мірча Луческу погодив контракт із Динамо в Пущі-Водиці

Мірча Луческу є найбільш ймовірним кандидатом на посаду нового головного тренера київського "Динамо".

Багато джерел повідомляє, що «Динамо» очолить Мірча Луческу.

Відзначається, що 74-річний фахівець прибув в Україну, де відвідав резиденцію одного з керівників «Динамо» в Пущі-Водиці. Румунський фахівець після нетривалих роздумів дав згоду на те, щоб очолити ще один український клуб на кілька найближчих років.

Найближчим часом між Луческу та «Динамо» має відбутися вже офіційна зустріч, на якій сторони поставлять свої підписи під новим контрактом.

У разі згоди Луческу отримає в Україні майже 3 мільйони євро.

Однак, незважаючи на наполегливе бажання Суркіса бачити Луческу на чолі «Динамо», досвідчений тренер не хоче засмучувати власника «Шахтаря» Ріната Ахметова. Очікується, що перед прийняттям остаточного рішення про співпрацю з «Динамо», Луческу поговорить з президентом «гірників», щоб отримати схвалення. Мірча дуже піклується про дружбу з Ахметовим, а тому для нього важлива позиція боса «Шахтаря».

Але «Динамо» Київ - не єдиний клуб, який серйозно налаштований розпочати співпрацю з Луческу. Також румуна в свої ряди не проти роздобути загребське «Динамо». Відзначається, що керівники хорватського клубу також дзвонили Луческу і наполегливо запрошували в Загреб. Румунський тренер заявив, що йому цікава пропозиція, але однозначної відповіді хорватам поки не дав.

Румунський фахівець очолив "Шахтар" у травні 2004 року, зумівши виграти за 12 років з командою 22 трофеї, в тому числі Кубок УЄФА 2009 року, ставши абсолютним рекордсменом клубу за тривалістю перебування на посаді головного тренера і кількістю проведених матчів.

Після "Шахтаря" Луческу працював у російському "Зеніті", а також у збірній Туреччини, яку залишив у лютому 2020 року.