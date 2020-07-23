Унаї Емері став головним тренером Вільярреала

Контракт з іспанцем підписано на три сезони.

Вільярреал на офіційному сайті оголосив про призначення Унаї Емері на пост головного тренера клубу. Іспанець підписав трирічну угоду з Жовтою субмариною.

23 травня 2018 року був призначений головним тренером лондонського «Арсеналу». Контракт набрав чинності з 1 липня. У травні 2019 року Емері став автором унікального досягнення - він став першим тренером, який чотири рази виводив свої команди в фінал Ліги Європи. Був відправлений у відставку 29 листопада 2019 року.

До Арсенала Емері тренував Лорку, Альмерію, Валенсію, московський Спартак, Севілью і ПСЖ. Найбільших успіхів Унаї домігся з Севільєю, тричі вигравши з андалусійцями Лігу Європи.

На посаді головного тренера Емері змінив Хаві Кальєху. Під його керівництвом Вільярреал фінішував на п’ятому місці за підсумками сезону, що завершився Прімери, і оформив вихід у групу Ліги Європи.

Нагадаємо, що після закінчення сезону Вільярреал розлучився з двома досвідченими півзахисниками – Санті Касорлою і Бруно.

Унаї Емері - іспанський футболіст і тренер. Будучи головним тренером «Валенсії», тричі поспіль посідав третє місце в чемпіонаті Іспанії. З 2013 року по 2016 тренував «Севілью», з якою тричі поспіль виграв Лігу Європи.