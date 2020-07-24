Новий сезон АПЛ розпочнеться 12 вересня

Фінальний тур чемпіонату планують провести 23 травня 2021 року.

Керівництво АПЛ погодило з клубами старт нового сезону. Чемпіонат Прем’єр-ліги розпочнеться 12 вересня.

Фінальний тур чемпіонату планують провести 23 травня 2021 року. Відзначається, що календар проведення інших турнірів – Кубка Англії, Кубка англійської Ліги і інших змагань – буде узгоджений пізніше.

Нагадаємо, що перемогу в АПЛ достроково завоював Ліверпуль. До цього Мерсісайдці вигравали чемпіонат Англії лише в 1990 році.

Також в Лізі готові повернутися до проведення матчів з глядачами в матчі за Суперкубок Англії 29 серпня. Столичний Уемблі може стати тестовим майданчиком для повернення людей на трибуни, яке уряд готує до жовтня.