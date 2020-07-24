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Манчестер Юнайтед та Інтер здійснять гучний трансфер

Манчестер Юнайтед та Інтер здійснять гучний трансфер
21:26 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Міланський Інтер і англійський Манчестер Юнайтед можуть домовитися про гучний обмін виконавцями. Італійську та англійську гранди працюють над обміном Санчес-Перішич.

Міланський клуб хоче зберегти у себе Алексіса Санчеса, який зараз виступає за «Інтер» на правах оренди з «Манчестер Юнайтед».

Наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте задоволений грою чилійського нападника і бажає оформити його повноцінний трансфер. У свою чергу на хорвата в Інтері не розраховують, тому сподіваються використовувати його в угоді по Санчесу. У період роботи з МЮ Жозе Моурінью манкуніанці вже проявляли інтерес до Перішич, проте тоді не змогли вмовити міланців продати віце-чемпіона світу в АПЛ.

Щоб не платити за чилійця, «Інтер» готовий натомість запропонувати «Манчестер Юнайтед» Івана Перішича.

Нинішній сезон хорват проводить на правах оренди в «Баварії», проте чемпіони Німеччини вирішили не викуповувати хавбека. При цьому в плани наставника «Інтера» Антоніо Конте Перішич не входить.

Transfermarkt оцінює Перішича в 17,5 мільйона євро, а Санчеса - в 16 мільйонів євро.

У сезоні 2019/20 Алексіс Санчес провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі і віддав 10 результативних передач. Зате в активі Івана Перішіча 31 матч за Баварію в різних змаганнях, в яких він відзначився 6-ма голами і оформив 10 ассистов.

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Все по темі:

Алексис Санчес, Интер, МЮ, Иван Перишич, Манчестер Юнайтед.

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