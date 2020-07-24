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Сампдорія запропонувала новий контракт Клаудіо Раньєрі

Сампдорія запропонувала новий контракт Клаудіо Раньєрі
21:47 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Нова угода буде розрахована до 2022 року.

«Сампдорія» запропонувала новий контракт головному тренеру команди Клаудіо Раньєрі. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Угода з 68-річним фахівцем буде розрахована до 2022 року. Нинішній контракт розрахований до літа 2021 року.

Раньєрі очолив «Сампдорію» в жовтні минулого року, і підняв команду із зони вильоту до 14-го місця в Серії А. Команда вже забезпечила собі збереження прописки в Серії А.

Клаудіо Раньєрі - італійський тренер і футболіст, який грав на позиції захисника. Головний тренер клубу «Сампдорія».

Професійну кар'єру Клаудіо почав в «Ромі» (вихованцем якої був), хоча за два сезони він зіграв лише 6 матчів. Потім він виступав за «Катандзаро», «Катанію» і «Палермо», проте будь-якого успіху з цими клубами досягти не зумів.

«Сампдорія» - італійський професійний футбольний клуб з міста Генуя. Клуб був створений в 1946 році шляхом об'єднання двох футбольних команд: «Андреа Доріа» і «Сампьердаренезе», перша з яких була створена в 1927 році, а друга з'явилася в 1891 році. В даний час «Сампдорія» виступає в італійській Серії А. Клубні кольори - блакитний, білий, червоний і чорний.

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Сампдория, Клаудіо Раньєрі.

Автор:

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