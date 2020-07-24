Сампдорія запропонувала новий контракт Клаудіо Раньєрі

Нова угода буде розрахована до 2022 року.

«Сампдорія» запропонувала новий контракт головному тренеру команди Клаудіо Раньєрі. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Угода з 68-річним фахівцем буде розрахована до 2022 року. Нинішній контракт розрахований до літа 2021 року.

Раньєрі очолив «Сампдорію» в жовтні минулого року, і підняв команду із зони вильоту до 14-го місця в Серії А. Команда вже забезпечила собі збереження прописки в Серії А.

Клаудіо Раньєрі - італійський тренер і футболіст, який грав на позиції захисника. Головний тренер клубу «Сампдорія».

Професійну кар'єру Клаудіо почав в «Ромі» (вихованцем якої був), хоча за два сезони він зіграв лише 6 матчів. Потім він виступав за «Катандзаро», «Катанію» і «Палермо», проте будь-якого успіху з цими клубами досягти не зумів.

«Сампдорія» - італійський професійний футбольний клуб з міста Генуя. Клуб був створений в 1946 році шляхом об'єднання двох футбольних команд: «Андреа Доріа» і «Сампьердаренезе», перша з яких була створена в 1927 році, а друга з'явилася в 1891 році. В даний час «Сампдорія» виступає в італійській Серії А. Клубні кольори - блакитний, білий, червоний і чорний.