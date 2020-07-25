Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе травмував гомілкостоп у фінальному матчі Кубка Франції проти Сент-Етьєна (1:0).
Француза вимушено замінили на 33-й хвилині після зіткнення з капітаном суперника Лоїком Перреном.
У столичному клубі очікують, що Кіліан пропустить фінальний матч Кубка ліги проти Ліона, який відбудеться 31 липня.
UN ATTENTAT SUR MBAPPÉ. Rouge complètement mérité ! INCROYABLE ! Fin de match pour Mbappé... #PSGASSE pic.twitter.com/kREFsvRUtP— Prince (@PrinceduParc) July 24, 2020
Всього в нинішньому сезоні Мбаппе забив 30 голів і віддав 17 результативних передач в 34 матчах ПСЖ у всіх турнірах.
Раніше форвард підтвердив, що і наступний сезон проведе в формі ПСЖ.
У серпні команда Томаса Тухеля дограє сезон в Лізі чемпіонів, де в 1/4 фіналу зустрінеться з Аталантою.