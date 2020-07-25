Скачать
Субота, 25.07.2020
Формула-1: американские этапы не состоятся
Формула-1: американские этапы не состоятся
Хэй: Чисора выйдет против Усика, чтобы устроить жару
Хэй: Чисора выйдет против Усика, чтобы устроить жару
Барселона распродаст полкоманды: список
Барселона распродаст полкоманды: список
Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)
Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)

"Лаціо" кваліфікувався в груповий етап Ліги чемпіонів

"Лаціо" кваліфікувався в груповий етап Ліги чемпіонів
09:30 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
"Лаціо" протягом 13 років не міг вийти в Лігу чемпіонів. Клуб гарантував собі матчі на єврокубкові арені після перемоги над "Кальярі".


В рамках 35 туру Серії "Лаціо" зустрічався з "Кальярі". "Орли" здобули мінімальну перемогу (2: 1), перемога принесла господарям можливість боротися з найсильнішими клубами світу в турнірі Лізі чемпіонів.

Молдавський легіонер гостей Іоніта розіграв трьох оборонців у чужій карній зоні та віддав вчасну передачу на нападника Сімеоне, який після удару низом та рикошету зумів відзначитися (45 хв).

Вже на другій хвилині наступної половини “орли” вирівняли становище завдяки ефектному дальньому ударові Мілінковіча-Савіча. Наприкінці години гри точна передача Луїса Альберто вивела штатного снайпера клубу Чіро Іммобіле на ударну позицію. Італієць не підвів та приніс римлянам виграш 2:1.

Тепер "орлів" чекають матчі Ліги чемпіонів.

На цьому турнірі команда востаннє брала участь ще в сезоні 2007/08. Тоді них була дуже складна група на чолі з "Реалом", також в групі були "Вердер" і "Олімпіакос".

П'ять років тому "Лаціо" не зміг перемогти "Байєр" в раунді плей-офф. У першій грі "орли" мінімально перемогли німецький клуб, а от у другому матчі поступилися - 0: 3.

"Рома", яка займає 5 місце вже не наздожене "Лаціо". Вони відстають від четвертої позиції на 11 очок.

Додамо, що підопічні Сімоне Індзагі достроково вибороли місце в груповому етапі Ліги чемпіонів після “Інтера”, “Аталанти” і “Ювентуса”.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Лацио, Серия А, Ліга чемпіонів.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
02 Серія А: Мілан - Аталанта 1:1
03 "Лаціо" кваліфікувався в груповий етап Ліги чемпіонів
04 Манчестер Юнайтед та Інтер здійснять гучний трансфер
05 Новий сезон АПЛ розпочнеться 12 вересня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся