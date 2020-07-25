"Лаціо" кваліфікувався в груповий етап Ліги чемпіонів

"Лаціо" протягом 13 років не міг вийти в Лігу чемпіонів. Клуб гарантував собі матчі на єврокубкові арені після перемоги над "Кальярі".



В рамках 35 туру Серії "Лаціо" зустрічався з "Кальярі". "Орли" здобули мінімальну перемогу (2: 1), перемога принесла господарям можливість боротися з найсильнішими клубами світу в турнірі Лізі чемпіонів.

Молдавський легіонер гостей Іоніта розіграв трьох оборонців у чужій карній зоні та віддав вчасну передачу на нападника Сімеоне, який після удару низом та рикошету зумів відзначитися (45 хв).

Вже на другій хвилині наступної половини “орли” вирівняли становище завдяки ефектному дальньому ударові Мілінковіча-Савіча. Наприкінці години гри точна передача Луїса Альберто вивела штатного снайпера клубу Чіро Іммобіле на ударну позицію. Італієць не підвів та приніс римлянам виграш 2:1.

Тепер "орлів" чекають матчі Ліги чемпіонів.

На цьому турнірі команда востаннє брала участь ще в сезоні 2007/08. Тоді них була дуже складна група на чолі з "Реалом", також в групі були "Вердер" і "Олімпіакос".

П'ять років тому "Лаціо" не зміг перемогти "Байєр" в раунді плей-офф. У першій грі "орли" мінімально перемогли німецький клуб, а от у другому матчі поступилися - 0: 3.

"Рома", яка займає 5 місце вже не наздожене "Лаціо". Вони відстають від четвертої позиції на 11 очок.

Додамо, що підопічні Сімоне Індзагі достроково вибороли місце в груповому етапі Ліги чемпіонів після “Інтера”, “Аталанти” і “Ювентуса”.