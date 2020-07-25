Серія А: Мілан - Аталанта 1:1

"Россонері" і "богиня" не зуміли виявити сильнішого в матчі Серії А.

Мілан і Аталанта розійшлися миром у матчі 36-го туру чемпіонату Італії. Відзначимо, що українець Руслан Малиновський не реалізував пенальті в грі.

У 37-му турі Мілан зіграє з Сампдорією, а Аталанта випробує на міцність Парму.

Мілан - Аталанта 1: 1

Голи: Хакан Чалханоглу, 14 - Сапата, 34 Мілан: Дж. Доннарумма - Калабрія, К'єр, Габбі, Лаксальт - Кессі, Білья (Крунич, 61) - Салемакерс (Кастільехо, 69), Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Леау, 61) - Ібрагімович

Аталанта: Голліні - толой (блазня, 46), Кальдара, Джімсіті - Хатебур, де Роон, Фройлер (Пашаліч, 69), Госенс (Кастаньо, 69) - Малиновський (Мюріель, 57), Гомес (Коллі, 90) - Сапата

Попередження: Білья - толой

На 26-й хвилині Малиновський не реалізував пенальті (воротар).