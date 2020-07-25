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Хаві Ернандес підхопив коронавірус

Хаві Ернандес підхопив коронавірус
13:12 Сб, 25 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Головний тренер катарського клубу Аль-Садд Хаві Ернандес заразився коронавірусом.

Про це він повідомив в Instagram.

«Результат мого тесту на коронавірус виявився позитивним. На щастя, я в повному порядку, але, слідуючи протоколу, буду перебувати на самоізоляції, поки не вилікуюсь. Обіймаю всіх і до швидкої зустрічі на футбольних полях!» – написав Хаві.

Нагадаємо, в квітні колишній півзахисник Барселони і збірної Іспанії Хаві Ернандес і його дружина Нурія Куніллера пожертвували один мільйон євро лікарні в Барселоні. Кошти були спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Хаві - іспанський футболіст, екс-капітан футбольного клубу «Барселона» і віце-капітан національної збірної Іспанії. Після завершення своєї професійної кар'єри був призначений головним тренером катарського клубу «Аль-Садд».

28 травня 2019 Хаві офіційно приступив до тренерської діяльності, ставши головним тренером катарського клубу «Аль-Садд». У серпні виграв Кубок шейха Яссіму, свій перший трофей в ролі головного тренера. 17 січня 2020 роки виграв Кубок наслідного принца Катару.

Одружився 13 липня 2013 року на журналістці Нуриї Куніллере. 3 січня 2016 року народилася дочка Асія. У 2018 році народився син Ден.

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Все по темі:

Аль-Садд, Коронавірус, Аль-Садд Хаві Ернандес.

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Телеграф
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