Інтер підпише Мессі влітку 2021 року

Форвард «Барселони» незабаром може покинути клуб.

Нападаючий «Барселони» Ліонель Мессі може перебратися до Італії

Як повідомляє італійська преса, «Інтер» спробує підписати аргентинця в 2021 році безкоштовно. Чинний контракт 33-річного форварда з каталонцями закінчується наступного літа, і сторони поки не домовилися про його продовження.

Раніше повідомлялося, що батько Мессі купив будинок в Мілан і збирається домовитися про трансфер сина в «Інтер». Відзначається, що в Мілані Мессі може отримати багато нових рекламних контрактів.

У сезоні-2019/20 аргентинець провів 33 матчі в Ла Лізі, забив 25 голів і зробив 22 результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром і асистентом чемпіонату Іспанії.

Ліонель Мессі - аргентинський футболіст, нападник і капітан іспанського клубу «Барселона», з 2011 року - капітан національної збірної Аргентини. Кращий бомбардир в історії «Барселони» і збірної Аргентини. Визнається фахівцями одним з кращих футболістів сучасності і одним з кращих гравців усіх часів.