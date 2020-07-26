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Арбітр, якого побили після матчу у Першій Лізі, відверто висловився про Україну

Арбітр, якого побили після матчу у Першій Лізі, відверто висловився про Україну
12:34 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Арбітр вищої категорії Юрій Іванов, якого побили після матчу 24 туру Першої Ліги, відверто висловився про Україну. За підсумками шостого традиційного турніру пам’яті Степана Чубенка він привітав учасників змагань, а також розповів свою особисту історію-переселенця, передає реліз УАФ.

За словами Іванова, турнір пройшов за “гарячого протистояння” команд-учасників, і переміг сильніший.

Арбітр розповів про Степана Чубенка, якому присвячений цей щорічний меморіал.

“Дуже шкода, що зі Степаном Чубенком сталася така трагедія. Шість років його немає з нами, але всі його пам’ятають, поважають і шанують його пам’ять. Я спілкувався з одним із його вчителів. Він говорив, що у Степана був сталевий характер. Він був і залишається в наших серцях патріотом України. Степан був одним із перших, хто виступив на боротьбу за своє місто й за свій край. Тому це прекрасне українське місто зараз живе в мирі і спокої”, — сказав суддя.

Іванов зауважив, що після початку подій на Сході країни він разом із родиною теж вимушено залишив Донецьк.

“Забрав дружину, двох дітей, і спочатку ми жили у Слов’янську, Полтаві та деякий час у Києві. Згодом я повернувся до Слов’янська й дуже радий, що мешкаю зараз у цьому місті.

Душею й серцем я в Україні, я громадянин цієї країни і люблю її. Тому теж хочу висловити подяку нашим військовим, волонтерам, усім, хто стоїть на передовій і захищає нашу незалежність. Хочу, аби всі хлопці повернулися додому з перемогою”, — додав він.

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Нагадаємо, після матчу 24-туру Першої ліги Іванов отримав тілесні ушкодження від президента ФК “Авангард” Собуцького. Конфлікт за однією із версій останнього нібито виник через розмову про війну на Сході. Така версія Собуцького заявилася вже після того, як Комітет етики та чесної гри УАФ визнав його винним у побитті арбітра і дискваліфікував із футболу на довічний термін. 

Попередні версії конфлікту були різними: спочатку Собуцький взагалі заперечував, що був у судівській кімнаті, говорив, що не знає, хто та як бив суддю. Згодом визнав, що був у судівській разом з особистою охороною, представники якою, за його словами, служили в АТО.

Також нагадаємо, за словами Мирона Маркевича, покарання дисциплінарного органу УАФ стосовно Собуцького, хоч і суворе, проте справедливе.

“Якщо помилився, то за свої помилки потрібно вміти гідно відповідати. А взагалі будь-яка ситуація — це не привід розпускати руки. І дії УАФ у цьому випадку чітко відповідають Регламенту”, — сказав функціонер.

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Спорт, Футбол, Україна.

Автор:

Телеграф
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