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Челсі пропонує 30 мільйонів за захисника Хетафе Марка Кукурельї

Челсі пропонує 30 мільйонів за захисника Хетафе Марка Кукурельї
16:30 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Марк Кукурелья може переїхати в АПЛ.

"Челсі" проявляє інтерес до лівого фулбека "Хетафе" Марка Кукурельї, повідомляє AS.

"Сині" активно ведуть 22-річного іспанця ще з березня, однак лише зараз звернулися до варіанту з його запрошенням.

Справа в тому, що лондонцям не вдалося скинути ціну на Бена Чілуелла з "Лестера", яким був пріоритетом для Лемпарда. "Лиси" захотіли за свого гравця 90 млн євро. Кукурелья ж оцінюється в 30 мільйонів євро.

"Хетафе" лише нещодавно скористався опцією викупу Кукурельї за 10 млн євро у "Барси", випускником якої є Марк.

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Все по темі:

Челси, Хетафе, Марк Кукурельї.

Автор:

Телеграф
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