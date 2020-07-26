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Шахтар здобув розгромну перемогу проти Полісся

Шахтар здобув розгромну перемогу проти Полісся
22:42 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
"Гірники" перемогли команду з Житомира з рахунком 4:1.

Сьогодні, 26-го липня донецький "Шахтар" провів товариський поєдинок з "Полісся" з Житомира.

Команда Луїша Каштру здобула розгромну перемогу 4:1. Рахунок в матчі відкрив півзахисник гостей Дмитро Задерецький на 19-й хвилині зустрічі. Голами у складі "гірників" відзначилися Майкон, Бондаренко, Коноплянка і Тете.

29-го липня команда "Шахтар" проведе ще один контрольний матч - на полі спорткомплексу "Святошин" з "Вересом" з Рівного.

"Шахтар" (Донецьк) - "Полісся" (Житомир) - 4:1 (1:1)

Київ, НСК "Олімпійський", без глядачів

Голи: 0:1 Дмитро Задерецький (19), 1:1 Майкон (24), 2:1 Бондаренко (53), 3:1 Коноплянка (70), 4:1 Тете (80)

"Шахтар": Пятов (к) (Трубін, 46), Болбат (Сіпріано, 70), Матвієнко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондар, 46), Додо (Дентіньо, 64), Маркос Антоніо (Сікан, 64; Мудрик , 75), Коваленко (Піхальонок, 64), Майкон (Бондаренко, 46), Тайсон (Коноплянка, 64), Марлос (Тете, 46), Мораєс (Фернандо, 64)

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Шахтар, Полісся.

Автор:

Телеграф
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